התַעֲשִׂייָה האֲוִוירִית הוֹדִיעָה אתמול: לַוויָין התִקשוֹרֶת הלְאוּמִי היִשראֵלי, "דְרוֹר 1", הִמרִיא לחָלָל
יום שני, י"ח בתמוז תשפ"ה, 14 ביולי 2025
ה מ השיגוּר של SpaceX בקֵייפּ קָנֶוֶורָל שבפְלוֹרִידָה.
ה במִשקָל 4.5 טוֹן, וּ אַנטֶנוֹת ה והקְלִיטָה הגדולות בּיוֹתֵר שנִבנוּ בישראל.
הלַוויָין "דרוֹר" היא המַחלִיפָה של סִדרַת "עָמוֹס". הלַוויין "עמוַֹס 6" בִּזמַן השיגוּר לפנֵי כשְנָתַיִים, ו כּך הֶחלִיטָה הממשלה סִדרַת לַוויָינִים חדשה. הלוויינים החדשים מפוּתָחִים על ידֵי , והֵם נוֹעֲדוּ לסַפֵּק לישראל את כּל ה הלַוויָינִית שלה בּמֶשֶך כ-15 שנים.
ביאורי מילים:
בוצע – ביצעו אותו, עשו אותו
טון - 1000 קילוגרם
אַנטֶנָה - מִתקָן להעברת אותות אֶלֶקטרוֹמַגנֵטִיִים, לשידור או לקליטה (של רדיו, טלוויזיה ועוד). בעברית: מְשׁוֹשָה
קליטה – קבלת הודעה המועברת באמצעוּת שידור
מחליפה – באה בִּמקוֹם
לפתח - to develop
מפותחים – מפתחים אותם
נועדו – המטרה שלהם
לסַפֵּק - לתת