התַעֲשִׂייָה האֲוִוירִית הוֹדִיעָה אתמול: לַוויָין התִקשוֹרֶת הלְאוּמִי היִשראֵלי, "דְרוֹר 1", הִמרִיא לחָלָל

ה שִיגוּר בּוּצַע מ אֲתַר השיגוּר של SpaceX בקֵייפּ קָנֶוֶורָל שבפְלוֹרִידָה.

ה לַוויָין במִשקָל 4.5 טוֹן, וּ בַעַל אַנטֶנוֹת ה שִידוּר והקְלִיטָה הגדולות בּיוֹתֵר שנִבנוּ בישראל.

סִדרַת הלַוויָין "דרוֹר" היא המַחלִיפָה של סִדרַת "עָמוֹס". הלַוויין "עמוַֹס 6" הִתרַסֵק בִּזמַן השיגוּר לפנֵי כשְנָתַיִים, ו בְעִקבוֹת כּך הֶחלִיטָה הממשלה לפַתֵח סִדרַת לַוויָינִים חדשה. הלוויינים החדשים מפוּתָחִים על ידֵי התַעֲשִׂייָה האֲוִוירִית , והֵם נוֹעֲדוּ לסַפֵּק לישראל את כּל צוֹרכֵי ה תִקשוֹרֶת הלַוויָינִית שלה בּמֶשֶך כ-15 שנים.

ביאורי מילים:

בוצע – ביצעו אותו, עשו אותו

טון - 1000 קילוגרם

אַנטֶנָה - מִתקָן להעברת אותות אֶלֶקטרוֹמַגנֵטִיִים, לשידור או לקליטה (של רדיו, טלוויזיה ועוד). בעברית: מְשׁוֹשָה

קליטה – קבלת הודעה המועברת באמצעוּת שידור

מחליפה – באה בִּמקוֹם

לפתח - to develop

מפותחים – מפתחים אותם

נועדו – המטרה שלהם

לסַפֵּק - לתת