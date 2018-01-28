נוֹלַדְנוּ קודם…

מֶחְקָר חדש ש נֶעֱרַך בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב ובחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה שוֹפֵך אור חדש על תוֹלְדוֹת האדם המודרני.

המחקר מִתְבַּסֵס על עצם ש הִתְגַלְתָה ב מְעָרַת מיסליה בכרמל כבר ב-2002. העצם היא חלק מ לֶסֶת של אדם ויש בה עדיין שיניים. עם העצם נמצאו באותו אֵזוֹר במערה גם כלי אבן.

החוקרים למדו מה מִמְצָאִים כי בני אדם מה מִין שלנו חיו בכרמל כבר לפני 177 אלף שנים לפחות. לפי ממצאים אלה, האדם המודרני יצא מאפריקה עשרות אלפי שנים מוקדם יותר ממה שהיה ידוע עַד כֹֹּה והִתְפַּתֵח מוקדם הרבה יותר.